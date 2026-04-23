Le koala, symbole australien fragilisé par le changement climatique

Les koalas, emblèmes vivants de l’Australie, sont aujourd’hui au cœur d’une inquiétude écologique majeure. Longtemps perçus comme des animaux robustes et omniprésents dans les forêts d’eucalyptus, leur population a connu un déclin spectaculaire au cours des dernières décennies. Selon les estimations de l’Australian Koala Foundation, il resterait entre 32 000 et 58 000 individus à l’état sauvage en 2025, contre plusieurs centaines de milliers au début du XXe siècle.

Ce marsupial arboricole, reconnaissable à ses oreilles touffues et à son nez large, passe jusqu’à 20 heures par jour à dormir. Son régime alimentaire est extrêmement spécialisé : il se nourrit presque exclusivement de feuilles d’eucalyptus, dont il consomme environ 500 grammes par jour. Cette dépendance alimentaire le rend particulièrement vulnérable aux modifications de son habitat, notamment à la déforestation et aux incendies.

Des menaces multiples qui accélèrent le déclin

Les feux de brousse qui ont ravagé l’Australie entre 2019 et 2020 ont marqué un tournant dramatique. Plus de 12 millions d’hectares ont été brûlés, entraînant la mort ou le déplacement de près de 60 000 koalas selon certaines études. Dans certaines régions comme la Nouvelle-Galles du Sud, jusqu’à 30 % de la population locale aurait disparu en quelques mois, accentuant une tendance déjà préoccupante.

À ces catastrophes naturelles s’ajoutent d’autres menaces persistantes. L’urbanisation croissante fragmente leur habitat, obligeant les koalas à traverser des routes où ils sont fréquemment victimes de collisions. Chaque année, plusieurs milliers d’individus sont blessés ou tués par des véhicules ou des attaques de chiens domestiques. Par ailleurs, la chlamydia, une infection bactérienne, touche jusqu’à 50 % des koalas dans certaines zones, provoquant cécité, infertilité et mortalité accrue.

Une mobilisation encore insuffisante face à l’urgence

Face à cette situation, les autorités australiennes ont officiellement classé le koala comme espèce “en danger” en 2022 dans plusieurs États clés. Des programmes de conservation ont été mis en place, incluant la protection des habitats, la plantation d’eucalyptus et le développement de vaccins contre les maladies. Certains projets visent également à créer des corridors écologiques pour permettre aux populations isolées de se reconnecter.

Les spécialistes restent prudents. Le changement climatique, avec des sécheresses plus fréquentes et des températures en hausse, pourrait encore réduire la qualité des feuilles d’eucalyptus et limiter les ressources disponibles. Le sort du koala dépend désormais de la capacité de l’Australie à concilier développement humain et préservation de son patrimoine naturel. Sans une action rapide et coordonnée, cet animal emblématique pourrait devenir, dans les décennies à venir, un symbole de disparition.