Saab profite du réarmement européen et fait grimper son bénéfice au premier trimestre

À Stockholm, Saab affiche un trimestre solide, presque sans surprise. Le groupe suédois de défense a annoncé une hausse de 15 % de son bénéfice net sur les trois premiers mois de l’année, porté par une demande « toujours forte » à travers le monde. Le moteur est connu, bruyant même : depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les budgets militaires s’installent durablement dans le haut du tableau des priorités européennes, et les industriels qui savent livrer raflent la mise.

Derrière ce chiffre, c’est une mécanique bien huilée qui se met en route. Les pays de l’UE et de l’OTAN accélèrent, souvent avec en ligne de mire l’objectif de 2 % du PIB consacré à la défense, et cela se traduit, pour les fournisseurs, par une visibilité pluriannuelle et des carnets de commandes qui s’épaississent. Saab, positionné sur des systèmes de surveillance, des capteurs, des solutions navales ou de défense anti-aérienne, capte cette vague de réarmement où la demande ne ressemble plus à un pic mais à une nouvelle norme.

Une industrie sous pression, des États pressés

Reste une réalité moins glamour, que les actionnaires connaissent aussi : produire plus vite dans une industrie qui ne se fabrique pas au claquement de doigts. Partout en Europe, la montée en cadence se heurte à des capacités industrielles contraintes, à des chaînes d’approvisionnement parfois tendues (électronique, sous-traitance, certains composants sensibles) et à des délais qui s’étirent quand les commandes affluent en même temps. Saab insiste sur l’accélération des livraisons et sur ses investissements pour augmenter ses capacités, un passage obligé quand l’État-client veut des résultats, et pas seulement des promesses.

Ce premier trimestre confirme donc une trajectoire : la défense n’est plus un secteur cyclique à la marge, c’est redevenu un pilier économique, avec ses emplois, ses investissements, et ses arbitrages politiques. Pour Saab comme pour ses voisins européens, la question n’est plus de savoir si la demande existe, elle déborde déjà, mais jusqu’où cette nouvelle ère de commandes va remodeler les chaînes industrielles et la coopération entre pays, du nord de l’Europe jusqu’aux grands programmes de l’OTAN.