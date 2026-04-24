Russie : Poutine réhabilite « Félix de fer » en rebaptisant l’académie du renseignement

Le président russe Vladimir Putin a décidé de rebaptiser l’académie du renseignement du FSB en l’honneur de Félix Dzerjinski, figure emblématique et controversée de l’histoire soviétique. Surnommé « Félix de fer », ce révolutionnaire est le fondateur de la Tchéka, première police politique de l’URSS.

Cette décision vise, selon le Kremlin, à reconnaître le rôle de Dzerjinski dans la défense de l’État. Vladimir Poutine met en avant son héritage en matière de sécurité, dans un contexte où les services de renseignement occupent une place centrale dans l’appareil de pouvoir russe.

Félix Dzerjinski reste toutefois une figure profondément clivante. Considéré comme un héros par les services de sécurité, il est largement critiqué par les opposants pour son rôle dans la Terreur rouge qui a suivi la révolution bolchevique de 1917, période marquée par une répression massive.

Après la chute du bloc soviétique, son image avait été fortement remise en cause. Des statues à son effigie avaient été déboulonnées, notamment à Varsovie en 1989, puis à Moscou en 1991, lors de l’effondrement de l’Union soviétique.

Ce retour symbolique dans les institutions russes s’inscrit dans une tendance plus large de réhabilitation de certaines figures soviétiques. Pour certains observateurs, il reflète une volonté du pouvoir de réaffirmer une ligne dure en matière de sécurité intérieure.

D’autres y voient un signal politique, suggérant un durcissement potentiel du régime. Le choix de mettre à l’honneur une figure associée à la répression alimente ainsi les débats sur l’évolution du pouvoir en Russie et sur le rôle des services de sécurité dans la gouvernance actuelle.