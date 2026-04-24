Mexique : enquête ouverte contre le ministre de l’Économie après une polémique familiale à Londres

Le gouvernement mexicain a ouvert une enquête visant le ministre de l’Économie Marcelo Ebrard, afin de déterminer s’il a enfreint la loi en permettant à son fils de séjourner dans une résidence diplomatique au Royaume-Uni. L’annonce a été faite par la présidente Claudia Sheinbaum, dans un contexte de controverse croissante.

Selon les informations rendues publiques, le fils adulte de Marcelo Ebrard a passé environ six mois, entre 2021 et 2022, à la résidence de l’ambassadeur du Mexique à Londres, alors qu’il poursuivait des études. Cette situation a suscité des interrogations sur une possible utilisation abusive de ressources publiques.

Marcelo Ebrard a reconnu les faits, tout en niant toute irrégularité. Il affirme que son fils n’a bénéficié d’aucun financement public, évoquant simplement « l’inquiétude d’un père » pour justifier cette décision. Il rejette ainsi toute accusation de malversation.

Cependant, selon des informations de presse, le jeune homme aurait bénéficié de services associés à la résidence diplomatique, notamment ceux d’un majordome, d’un cuisinier et de personnel de ménage, ce qui alimente les soupçons d’un usage inapproprié des moyens de l’État.

La présidente Claudia Sheinbaum a précisé que des plaintes avaient été déposées auprès de l’autorité chargée de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, entraînant automatiquement l’ouverture d’une enquête. Celle-ci devra établir si des règles administratives ou juridiques ont été enfreintes.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions politiques importantes pour le gouvernement, alors que les questions de transparence et d’éthique publique restent sensibles au Mexique. Les conclusions de l’enquête seront déterminantes pour évaluer les responsabilités éventuelles.