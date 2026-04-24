Séoul rassure : l’alliance avec Washington tient malgré les tensions autour de Coupang

La Corée du Sud a affirmé que son alliance stratégique avec les États-Unis ne traversait pas de crise, malgré des tensions liées à une enquête impliquant Coupang. Les autorités sud-coréennes cherchent à dissocier ce différend des relations militaires et diplomatiques entre les deux pays.

Selon des responsables sud-coréens, des discussions sur des questions de sécurité ont bien été retardées en raison de cette affaire, mais Séoul insiste sur le fait que les fondements de l’alliance restent solides. Wi Sung-lac, haut responsable impliqué dans le dossier, a appelé à une gestion « prudente » des divergences afin d’éviter toute escalade.

Les tensions actuelles trouvent leur origine dans une enquête autour de Coupang, qui aurait suscité des frictions entre les deux partenaires. Toutefois, les autorités sud-coréennes affirment que cette situation ne remet pas en cause la coopération stratégique, notamment dans le domaine de la défense face aux menaces régionales.

Par ailleurs, Séoul a fermement démenti des accusations selon lesquelles le ministre de l’Unification aurait divulgué des informations sensibles américaines sur un site nord-coréen. Ces allégations avaient contribué à alimenter les inquiétudes sur la solidité de la relation bilatérale.

L’alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis demeure un pilier essentiel de la sécurité dans la péninsule coréenne, notamment face aux tensions avec la Corée du Nord. Les autorités sud-coréennes tiennent ainsi à rassurer sur la continuité de ce partenariat.

Malgré les différends ponctuels, Séoul souligne que les intérêts communs et la coopération militaire restent inchangés, appelant à ne pas surestimer l’impact de cette affaire sur l’ensemble des relations entre les deux pays.