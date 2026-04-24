Cannabis : les États-Unis amorcent un tournant historique avec un assouplissement majeur de la réglementation

Les États-Unis s’apprêtent à modifier en profondeur leur politique en matière de cannabis, avec un assouplissement significatif des règles fédérales annoncé par le U.S. Department of Justice. Cette décision marque l’un des changements les plus importants depuis des décennies dans la lutte contre les drogues.

Le ministère de la Justice a indiqué qu’il allait accélérer le processus de reclassement du cannabis afin de le considérer comme une substance moins dangereuse. Jusqu’à présent, il était classé parmi les drogues les plus à risque, au même titre que l’héroïne, ce qui limitait fortement son usage et son développement économique au niveau fédéral.

Ce nouveau classement devrait placer le cannabis dans une catégorie regroupant des substances à potentiel d’abus faible à modéré, comme certains analgésiques ou traitements médicaux. Une évolution qui pourrait transformer en profondeur le secteur, estimé à environ 47 milliards de dollars.

Bien que cette mesure ne légalise pas le cannabis à l’échelle nationale, elle pourrait lever plusieurs obstacles majeurs pour les entreprises du secteur. L’allègement de la fiscalité et un accès facilité aux financements sont notamment attendus, ce qui pourrait stimuler les investissements et la croissance.

Cette réforme intervient alors que la majorité des États américains ont déjà légalisé le cannabis sous une forme ou une autre, notamment à des fins médicales. Près de la moitié autorisent également son usage récréatif, créant un décalage croissant avec la législation fédérale.

En assouplissant sa position, Washington semble vouloir adapter sa politique aux réalités économiques et sociales du pays, tout en maintenant un cadre réglementaire. Cette décision pourrait ouvrir la voie à de nouvelles évolutions dans le débat sur la légalisation complète du cannabis aux États-Unis.