Don de moelle, l’élan pour Elio déborde déjà les circuits

Depuis début mars, la France a vu affluer un chiffre qui claque: plus de 66 000 personnes ont demandé une préinscription au registre des donneurs de moelle osseuse. À l’origine, il y a Elio, un enfant atteint d’une leucémie rare, dont la famille martèle que la greffe est « sa seule chance ». L’appel lancé le 15 mars a pris feu sur les réseaux sociaux, porté jusqu’aux plus hauts relais, de Teddy Riner au président Emmanuel Macron. Résultat, un mouvement d’une ampleur rare, presque trop beau pour être vrai. Sauf qu’une greffe, ce n’est pas un simple clic, et la compatibilité parfaite reste une loterie: « une chance sur un million », rappelle le père.

Quand la solidarité sature la machine

Quand la solidarité sature la machine Le revers arrive vite, brutalement banal: l’administration du don n’a pas la souplesse d’un fil d’actualité. Les centres chargés d’expédier les kits salivaires, indispensables pour entrer dans le registre, sont submergés. L’Agence de la biomédecine annonce un calendrier étalé: 20 000 kits déjà envoyés, 20 000 autres à partir de fin avril – début mai, puis environ 20 000 à partir de fin mai, soit 60 000 envois pour 66 000 demandes. L’organisme dit mobiliser des moyens supplémentaires et « adapter toute la chaîne de gestion des inscriptions ». Sur le papier, l’effort est là. Dans la vraie vie, l’attente s’allonge, et l’élan initial se heurte au temps long des procédures.

Face à ces délais, le père d’Elio s’agace et s’inquiète, redoutant que des volontaires ne lâchent prise: « Des délais de 72 heures étaient indiqués, alors que là… ». L’alerte n’est pas qu’émotionnelle, elle est aussi très concrète: le registre français compte 430 000 donneurs, cette vague pourrait l’augmenter de plus de 10 %, un gain considérable pour tous ceux qui attendent. Car derrière Elio, il y a « 2000 personnes en attente de greffe », rappelle sa famille, et chaque kit qui arrive trop tard, c’est un peu de cette promesse collective qui s’effrite, au moment même où la mobilisation prouve qu’elle existe.