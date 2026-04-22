Londres entérine une interdiction progressive du tabac pour les nouvelles générations

Le Parlement britannique a définitivement validé un texte visant à empêcher durablement l’accès au tabac pour une partie de la population, dans le cadre d’une stratégie de santé publique ambitieuse.

La mesure prévoit que toute personne née après le 1er janvier 2009 ne pourra jamais acheter légalement de cigarettes au Royaume-Uni, instaurant ainsi une interdiction dite « générationnelle ». Le texte, adopté par les deux chambres, doit encore recevoir l’aval formel du souverain, une étape généralement symbolique.

Un dispositif élargi contre le tabagisme

Au-delà de cette restriction inédite, la loi introduit de nouvelles limitations concernant la consommation de tabac dans l’espace public, notamment à proximité des écoles, des hôpitaux ou dans certaines zones fréquentées par les enfants. Elle renforce également l’encadrement des produits de vapotage, en limitant leur promotion, leurs arômes et leur accessibilité.

Présentée comme une avancée majeure par le gouvernement, cette réforme s’inscrit dans un contexte où le tabac reste une cause importante de mortalité dans le pays. Les autorités espèrent ainsi réduire significativement le nombre de fumeurs à long terme et protéger les générations futures des risques liés à la dépendance.