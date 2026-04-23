La journaliste libanaise Amal Khalil tuée dans une frappe israélienne au sud du Liban

La journaliste libanaise Amal Khalil, collaboratrice du quotidien Al-Akhbar, a été tuée hier dans une frappe israélienne à al-Tayri, dans le sud du Liban. Elle se trouvait sur place pour couvrir les bombardements dans cette zone frontalière. La photographe Zeinab Faraj, qui l’accompagnait, a été blessée dans la même attaque.
Une première frappe, puis une maison touchée
Les deux journalistes se trouvaient d’abord à proximité d’un véhicule visé lors d’une première frappe. Elles se sont ensuite réfugiées dans une maison du village pour se mettre à l’abri. Le bâtiment a été frappé à son tour peu après. C’est dans les décombres de cette maison qu’Amal Khalil a été retrouvée.
Des secours mobilisés plusieurs heures
Les opérations de secours ont duré plusieurs heures après l’attaque. Le corps d’Amal Khalil a été récupéré plus tard dans la journée, tandis que Zeinab Faraj a pu être extraite des décombres avec des blessures à la tête. Les récits diffusés après la frappe font état d’une intervention rendue difficile par la situation sécuritaire dans le secteur.
L’armée israélienne conteste avoir visé des journalistes
L’armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe contre des véhicules qu’elle a présentés comme liés au Hezbollah dans une zone qu’elle considère comme restreinte. Elle a affirmé ne pas avoir délibérément ciblé des journalistes et a également rejeté les accusations selon lesquelles les secours auraient été empêchés d’intervenir.
Une figure connue de la presse libanaise
Amal Khalil travaillait pour Al-Akhbar depuis 2006. Sa mort a suscité une vive émotion au Liban, où elle était connue pour sa couverture du sud du pays. Sa disparition s’ajoute à celle d’autres journalistes tués depuis la reprise des hostilités dans la région.
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