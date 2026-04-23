MaPrimeRénov’: fin des aides pour les logements conservant un chauffage au gaz

Le gouvernement va durcir les conditions d’accès à MaPrimeRénov’ dans le cadre de son plan d’électrification. À partir du 1er septembre 2026, les rénovations globales ne seront plus financées si elles maintiennent un système de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles, notamment le gaz.

Cette évolution marque un tournant dans la politique de soutien à la transition énergétique. Les ménages souhaitant bénéficier des aides pour des travaux d’ampleur devront désormais intégrer un changement de chaudière vers des solutions plus décarbonées, comme les pompes à chaleur.

Un levier pour accélérer la transition énergétique

L’exécutif entend ainsi encourager massivement l’électrification des logements afin de réduire les émissions liées au chauffage. L’objectif affiché est ambitieux : atteindre un rythme d’un million de pompes à chaleur installées chaque année d’ici à 2030.