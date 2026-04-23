Climat : une décharge chilienne identifiée comme principale source mondiale de méthane d’origine humaine

Les Nations unies ont publié une cartographie des cinquante sites les plus polluants en matière d’émissions de méthane, mettant en lumière une décharge située près de Santiago du Chili comme principale source recensée. Ce classement repose sur des observations satellitaires récentes, révélant des volumes particulièrement élevés pour certains sites industriels ou liés à la gestion des déchets.

Ce gaz à effet de serre, bien plus puissant que le dioxyde de carbone à court terme, joue un rôle majeur dans le réchauffement climatique actuel. À lui seul, le site chilien émettrait plus de 100.000 tonnes de méthane par an, illustrant l’impact significatif que peuvent avoir certaines infrastructures sur l’environnement.

Des foyers concentrés dans l’énergie et les déchets

Parmi les principaux émetteurs figurent également plusieurs installations liées à l’exploitation d’hydrocarbures, notamment au Turkménistan, ainsi que des sites industriels en Chine. Les décharges apparaissent aussi comme des sources importantes, confirmant le rôle des déchets dans les émissions de gaz à effet de serre.

Même si ces sites ne représentent qu’une part limitée des émissions mondiales, les experts les considèrent comme des cibles prioritaires pour réduire rapidement l’impact climatique. Grâce à des systèmes d’alerte reposant sur des données satellitaires, les autorités peuvent désormais identifier et corriger plus efficacement ces fuites majeures, avec des bénéfices potentiels rapides pour l’environnement.