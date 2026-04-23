À Bordeaux, un jeune SDF plonge dans la Garonne et sauve une étudiante de 18 ans

Mercredi matin, à Bordeaux, la Garonne a failli engloutir une vie et, avec elle, un quartier entier de témoins pétrifiés. Peu après 9h15, une jeune femme de 18 ans s’est jetée depuis le pont de pierre, selon les premiers éléments rapportés aux forces de l’ordre.

Une passante, qui a vu la scène, a donné l’alerte et cherché de l’aide dans l’urgence, ce moment où l’on ne choisit pas ses héros, on les découvre. À quelques mètres, un homme de 20 ans, de nationalité gambienne, sans domicile fixe, en situation précaire et irrégulière, n’a pas tergiversé. Il a plongé. L’eau est froide, le courant n’a rien d’un décor de carte postale, mais la jeune femme a pu être ramenée sur la rive grâce à cette intervention rapide.

Un réflexe de courage au pied du pont de pierre

Un réflexe de courage au pied du pont de pierre Les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, arrivés rapidement sur place, ont pris en charge la victime et son sauveteur, tous deux transportés en urgence relative, la jeune femme vers le centre hospitalier Charles Perrens, le jeune homme vers l’hôpital Saint-André. La police est restée mobilisée le temps de l’intervention, dans cette chorégraphie bien rodée des secours en milieu fluvial où chaque seconde pèse lourd et où l’improvisation peut coûter cher.

Reste l’image, tenace, d’un garçon sans toit qui, l’espace d’un instant, a fait ce que beaucoup n’oseraient pas faire, au risque d’y laisser sa peau. À Bordeaux, ce matin-là, la ville a vu passer une détresse et un acte de bravoure, et l’après coup laisse planer une attente simple, presque pudique, celle de savoir comment la jeune femme se relèvera et ce que deviendra celui qui l’a ramenée à la vie.