Paris risqués : un soldat américain soupçonné d’avoir spéculé sur la chute de Maduro écarté d’une plateforme financière

Un soldat des forces spéciales américaines, accusé d’avoir parié sur l’éviction du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, s’est vu refuser l’ouverture d’un compte sur la plateforme de marchés de prédiction Kalshi, selon une source proche du dossier.

Le militaire, identifié comme Gannon Ken Van Dyke, aurait réalisé environ 400 000 dollars de profits en pariant sur la plateforme Polymarket, notamment sur des événements liés à la capture de Nicolas Maduro. Ces opérations auraient été effectuées entre décembre et début janvier, selon une plainte déposée auprès de la Commodity Futures Trading Commission.

Après ces gains, le soldat aurait tenté d’ouvrir un compte sur une autre plateforme de contrats à terme afin de poursuivre ses activités. Toutefois, ses démarches, entreprises sur plusieurs jours, auraient été rejetées sans succès. La plateforme concernée serait Kalshi, d’après la source.

Cette affaire soulève des questions sensibles sur l’usage d’informations potentiellement privilégiées par des membres de l’armée, en particulier lorsqu’elles sont liées à des opérations impliquant des dirigeants étrangers. Les autorités n’ont pas précisé à ce stade si des poursuites pénales supplémentaires étaient envisagées.

La Commodity Futures Trading Commission, qui supervise ces marchés financiers, a été saisie du dossier. L’organisme devra déterminer si les activités du militaire enfreignent les règles encadrant les marchés de prédiction et les contrats financiers.

Ce cas illustre les risques croissants liés à l’essor des plateformes de paris sur des événements politiques, où les frontières entre spéculation, information stratégique et éthique professionnelle deviennent de plus en plus floues.