Détroit de Malacca : l’Indonésie dément tout projet de péage sur cette route maritime cruciale

L’Indonésie a fermement assuré qu’elle n’avait aucune intention d’imposer des péages aux navires transitant par le détroit de Malacca, après des déclarations qui avaient suscité des inquiétudes sur la possible monétisation de cette voie stratégique.

Le ministre indonésien des Finances, Purbaya Yudhi Sadewa, a tenu à clarifier la position du gouvernement, affirmant que Jakarta ne prévoyait pas d’introduire de droits de passage. Cette mise au point fait suite à des propos interprétés comme une ouverture à de telles mesures plus tôt dans la semaine.

Le chef de la diplomatie indonésienne avait déjà apporté une première clarification, indiquant que le pays ne comptait pas instaurer de taxes sur cette route maritime essentielle. Ces assurances visent à rassurer les acteurs du commerce international, très dépendants de ce passage.

Le détroit de Malacca est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, reliant l’Asie de l’Est au Moyen-Orient et à l’Europe. Toute modification de son régime d’accès pourrait avoir des répercussions majeures sur les flux commerciaux mondiaux.

Les inquiétudes suscitées par une éventuelle taxation avaient alimenté les débats, notamment dans un contexte de tensions sur les routes maritimes stratégiques, déjà fragilisées par d’autres crises internationales.

En réaffirmant son refus d’imposer des péages, l’Indonésie cherche à préserver la stabilité et la fluidité du commerce dans cette zone clé, tout en évitant d’alimenter de nouvelles tensions économiques à l’échelle mondiale.