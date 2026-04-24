Rhône: un adolescent de 15 ans écroué, le PNAT évoque un projet d’« action violente »

À 15 ans, il a déjà franchi la porte d’une maison d’arrêt. Interpellé le 17 avril dans le Rhône, un mineur a été mis en examen puis placé en détention provisoire, a indiqué vendredi 24 avril le Parquet national antiterroriste (PNAT), dans un dossier instruit sous le régime de la législation antiterroriste. Le jeune est poursuivi pour « participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes », une qualification lourde, taillée pour la prévention autant que pour la répression.

Le terrorisme, de plus en plus jeune

Dans cette affaire, le PNAT reste volontairement avare de détails: ni identité, ni éléments matériels, l’âge du suspect imposant un cadre strict. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 11 avril, avec des investigations confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Selon le parquet antiterroriste, l’adolescent a reconnu avoir voulu « mourir en martyr » et avoir envisagé une action violente visant les communautés juive ou homosexuelle, deux cibles qui reviennent hélas dans les menaces, comme un vieux disque rayé de la haine.

Derrière la sécheresse des termes judiciaires, on devine une réalité que les magistrats et les services de renseignement voient monter: l’entrée en radicalité se fait plus tôt, plus vite, parfois sans logistique sophistiquée mais avec des intentions assumées. Le procureur national antiterroriste Olivier Christen l’avait relevé fin 2025, en pointant un rajeunissement des mis en cause et une part accrue de mineurs dans ces procédures. Reste une ligne de crête, étroite: protéger sans céder à la panique, sanctionner sans oublier qu’à 15 ans, on peut déjà être dangereux, et que les signaux faibles d’aujourd’hui sont souvent les drames évités de demain.