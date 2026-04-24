Meurtre de la professeure Agnès Lassalle : 15 ans de prison pour l’élève qui l’avait poignardée

L’ancien élève qui avait mortellement poignardé Agnès Lassalle, professeure d’espagnol au lycée catholique Saint-Thomas-d’Aquin de Saint-Jean-de-Luz, a été condamné ce vendredi à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques.

Âgé de 16 ans au moment des faits, il a aujourd’hui 19 ans. Il était jugé pour l’assassinat de son enseignante, tuée en plein cours le 22 février 2023.

Une enseignante tuée devant sa classe

Le drame s’était produit au sein même de l’établissement scolaire, pendant un cours d’espagnol. L’adolescent avait porté un coup de couteau mortel à Agnès Lassalle, âgée de 53 ans, sous les yeux de plusieurs élèves.

Cette attaque avait provoqué une immense émotion à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi dans tout le pays. Le monde enseignant avait été profondément marqué par la violence des faits et par le lieu où ils s’étaient déroulés : une salle de classe.

Un procès à huis clos en raison de sa minorité

Le procès s’est tenu pendant quatre jours à huis clos, l’accusé étant mineur au moment du passage à l’acte. Les débats ont notamment porté sur son état psychologique et sur son degré de responsabilité pénale.

Plusieurs expertises psychiatriques ont été examinées. Elles ont donné lieu à des appréciations différentes sur son discernement au moment des faits.

Une peine inférieure aux réquisitions

L’avocate générale avait requis 16 ans de réclusion criminelle. La cour a finalement prononcé une peine légèrement inférieure : 15 ans de réclusion criminelle.

L’accusé encourait jusqu’à 20 ans de prison. La cour a retenu sa culpabilité pour assassinat, tout en prenant en compte l’altération de son discernement.