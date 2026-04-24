Le Real Madrid a peut-être laissé filer plus que deux points ce vendredi soir à La Cartuja. Opposés au Betis Séville lors de la 32e journée de Liga, les Madrilènes ont concédé un match nul frustrant 1-1, après avoir longtemps mené au score grâce à Vinícius Júnior.

Mais entre la sortie inquiétante de Kylian Mbappé et l’égalisation andalouse dans le temps additionnel, la soirée a viré au cauchemar pour les hommes d’Álvaro Arbeloa.

Mbappé, le signal d’alarme

La première grosse alerte est venue de Kylian Mbappé. À la 80e minute, après une course, l’attaquant français a demandé son remplacement. Il n’a pas semblé s’effondrer ni grimacer lourdement, mais son attitude a immédiatement inquiété.

Sorti sur ses deux jambes, Mbappé a tout de même quitté directement la zone de jeu accompagné du staff médical. Une image qui suffit à refroidir tout Madrid, alors que le Real aborde le sprint final de la saison.

Les Bleus retiennent aussi leur souffle

Au-delà du Real Madrid, cette sortie de Mbappé a forcément de quoi inquiéter l’équipe de France. À quelques semaines du Mondial 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin, chaque alerte physique autour de la star des Bleus prend une dimension particulière.

Didier Deschamps et son staff suivront donc la situation de très près. Même si la gravité du problème reste à confirmer, voir Mbappé demander lui-même à sortir à ce moment de la saison n’a rien d’anodin.

Le Real concède le nul dans les dernières secondes

Le cauchemar du Real ne s’est pas arrêté à la sortie de Mbappé. Dans les arrêts de jeu, le Betis a fini par faire exploser La Cartuja. À la 95e minute, Héctor Bellerín a surgi pour égaliser et arracher le nul.

Pour le Real, le scénario est cruel : une victoire qui semblait presque acquise s’évapore dans les dernières secondes. Deux points envolés, et une énorme frustration dans les rangs madrilènes.

Ce nul complique sérieusement la course au titre. Le Real Madrid reste à distance du FC Barcelone, qui possède 8 points d’avance avec un match en moins. Un gouffre qu’il sera très difficile de combler…