Trump annule une mission diplomatique au Pakistan, nouveau revers pour les pourparlers avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a annulé le déplacement prévu de ses émissaires à Islamabad, infligeant un nouveau coup aux efforts de médiation engagés par le Pakistan dans le conflit avec l’Iran.

Les envoyés américains, dont Steve Witkoff et Jared Kushner, devaient rencontrer des responsables pakistanais dans le cadre d’une tentative de relance des discussions. Mais cette visite a été annulée après le départ du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araqchi, qui a quitté Islamabad sans avancée notable.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a évoqué une « confusion » au sein de la direction iranienne pour justifier sa décision. Il a également estimé que les États-Unis détenaient un avantage dans les négociations, appelant Téhéran à reprendre contact directement s’il souhaitait discuter.

Le Pakistan, qui tente de jouer un rôle de médiateur, avait accueilli ces discussions dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient. Le départ du ministre iranien et l’annulation de la mission américaine assombrissent toutefois les perspectives d’un rapprochement rapide.

Ce nouvel épisode souligne les difficultés persistantes à relancer un processus diplomatique entre Washington et Téhéran, alors que les lignes de communication semblent fragiles et les positions toujours éloignées.