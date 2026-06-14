L’introduction en bourse de SpaceX suscite un engouement massif au Japon

L’introduction en bourse historique de SpaceX a suscité un intérêt exceptionnel au Japon, où les investisseurs ont cherché à acquérir plus de 1 000 milliards de yens, soit environ 6,2 milliards de dollars, d’actions du groupe spatial fondé par Elon Musk.

Selon des sources proches de l’opération, la majeure partie de cette demande provenait d’investisseurs particuliers japonais désireux de participer à l’une des introductions en bourse les plus attendues de ces dernières années. Malgré cet enthousiasme, les investisseurs japonais n’ont finalement obtenu qu’environ 2,2 milliards de dollars d’actions, conformément aux allocations décidées dans le cadre de l’opération mondiale.

L’introduction en bourse de SpaceX est entrée dans l’histoire en levant 75 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante IPO jamais réalisée. La demande mondiale aurait atteint près de 250 milliards de dollars, témoignant de l’intérêt considérable des marchés financiers pour l’entreprise spécialisée dans les lanceurs spatiaux et les communications par satellite.

Au Japon, l’opération a été pilotée par la filiale américaine du groupe financier japonais Mizuho, unique établissement chargé de la distribution des actions auprès des investisseurs du pays. D’après des données internes citées par un porte-parole de l’établissement, plus de 1 000 clients japonais ont demandé chacun des allocations supérieures à 100 millions de yens.

Le succès de cette introduction en bourse reflète la confiance des investisseurs dans les perspectives de croissance de SpaceX, qui domine aujourd’hui le marché mondial des lancements spatiaux grâce à ses fusées réutilisables et poursuit le développement de son réseau mondial d’internet par satellite.

Cette forte participation japonaise souligne également l’intérêt croissant des investisseurs particuliers du pays pour les grandes entreprises technologiques américaines, notamment celles évoluant dans les secteurs de l’espace, de l’intelligence artificielle et des technologies de pointe.