Trump évoquera la sécurité du détroit d’Ormuz et l’IA au sommet du G7

Le président américain Donald Trump devrait aborder plusieurs dossiers majeurs lors du sommet du G7 prévu la semaine prochaine à Évian-les-Bains, en France, notamment la sécurité du détroit d’Ormuz, la croissance économique mondiale, l’intelligence artificielle et les questions migratoires.

Selon des responsables de l’administration américaine, le déplacement de Trump débutera le 15 juin depuis Washington, avec un programme diplomatique chargé incluant des réunions bilatérales en marge du sommet. Des échanges sont notamment prévus avec les dirigeants de l’Égypte, du Qatar et des Émirats arabes unis, centrés sur l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

Parmi les sujets les plus sensibles figure le détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique pour le transport mondial de pétrole. Les responsables américains indiquent que la question de son « déminage » sera discutée avec les alliés du G7, dans un contexte de tensions persistantes dans la région. Washington affirme que la réouverture et la sécurisation du détroit feraient partie des prochaines étapes d’un éventuel accord plus large avec l’Iran.

Les discussions du sommet devraient également porter sur la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales, la modernisation des politiques de défense et les nouvelles règles encadrant le développement de l’intelligence artificielle, un thème devenu central dans les relations entre grandes puissances.

En parallèle, le sommet devrait aussi aborder les efforts diplomatiques en cours au Moyen-Orient. Les responsables américains évoquent des progrès « importants » dans les discussions avec l’Iran, sans toutefois confirmer de calendrier précis pour une éventuelle signature d’accord.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit également participer à plusieurs sessions consacrées au soutien international à l’Ukraine.

Enfin, selon des informations de presse, une réception officielle pourrait être organisée au château de Versailles en l’honneur de la délégation américaine, dans le cadre des célébrations liées à l’amitié franco-américaine.