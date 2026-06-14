Washington aurait envisagé une opération terrestre en Iran avant que Trump ne l’annule

Selon des informations de CNN, l’armée américaine aurait étudié un plan d’opération terrestre visant à saisir des stocks d’uranium en Iran, avant que le président Donald Trump n’intervienne pour l’annuler, en raison des risques élevés d’escalade militaire.

D’après deux sources proches du dossier citées par la chaîne américaine, le chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine, se serait rendu au quartier général du commandement central américain (CENTCOM) en Floride pour examiner des scénarios impliquant un déploiement de forces terrestres en Iran. Ces discussions auraient porté sur une possible saisie de matières nucléaires sensibles.

Toujours selon CNN, ces échanges auraient eu lieu dans un contexte jugé urgent, ce qui aurait suscité une forte attention au sein de la hiérarchie militaire américaine. Le général Caine aurait ensuite présenté les options envisagées au président Trump, qui aurait décidé de bloquer l’opération.

La décision présidentielle aurait été motivée par la crainte de représailles iraniennes importantes, d’un risque d’enlisement militaire et de conséquences économiques mondiales potentiellement lourdes. Des sources affirment également que le président aurait été sensible au risque de pertes humaines élevées côté américain.

Dans le même temps, CNN rapporte que l’Iran aurait pris des mesures de protection de ses stocks d’uranium, notamment en sécurisant certains sites et en bloquant des accès souterrains, par crainte d’une intervention étrangère. Des responsables iraniens auraient également mis en place des dispositifs défensifs supplémentaires autour de certaines installations sensibles.

Ces informations interviennent dans un climat de fortes tensions régionales, marqué par des échanges militaires récents et des négociations diplomatiques encore incertaines entre Washington et Téhéran.

Ni la Maison Blanche ni le Pentagone n’ont confirmé publiquement ces éléments au moment de la publication.