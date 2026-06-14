Philippines : le séisme de Mindanao fait désormais 61 morts

Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé l’île de Mindanao, dans le sud des Philippines, le 8 juin, continue de s’alourdir. Les autorités font désormais état de 61 morts, selon un communiqué du Bureau de la protection civile (OCD) relayé par GMA News.

Le tremblement de terre a également fait 1 221 blessés et 33 personnes sont toujours portées disparues. Environ 88 000 habitants ont été touchés par les conséquences du séisme, qui a provoqué d’importants dégâts matériels dans plusieurs zones de la région de Soccsksargen, dans la province de Sarangani.

Selon l’USGS United States Geological Survey, le séisme s’est produit à une profondeur d’environ 55 kilomètres, à 26 km au sud-ouest de la ville de Kablalan. Les Philippines se situent dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone connue pour son activité sismique et volcanique fréquente, ce qui rend ce type de catastrophe relativement courant mais souvent destructeur.

Les secours poursuivent leurs opérations dans les zones les plus touchées, alors que les autorités locales craignent que le bilan humain puisse encore évoluer.