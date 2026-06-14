Smotrich appelle à détruire 10 immeubles à Beyrouth pour chaque roquette tirée depuis le Liban

Le ministre israélien des Finances, le responsable d’extrême droite Bezalel Smotrich, a réitéré son appel à la démolition de dix bâtiments dans le quartier de Dahiye, à Beyrouth, pour chaque roquette tirée depuis le Liban en direction d’Israël. Il a évoqué cette position dans un message publié sur le réseau social X, en lien avec les tensions régionales actuelles.

Dans son intervention, Bezalel Smotrich a fait référence aux discussions en cours entre les États-Unis et l’Iran, estimant que le mouvement chiite Hezbollah ne devait pas profiter de la situation pour intensifier ses attaques contre le nord d’Israël. Il a affirmé qu’une réponse de grande ampleur devrait être mise en œuvre en cas de tirs de roquettes ou de drones.

Selon ses déclarations, dix immeubles du quartier de Dahiye devraient être détruits en représailles pour chaque attaque, ajoutant que ce type de riposte devrait être appliqué « dès ce soir ». Ces propos s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions entre Israël et Liban, régulièrement marqué par des échanges de tirs transfrontaliers.

Dans le même temps, l’armée israélienne a indiqué que des sirènes d’alerte avaient retenti dans plusieurs localités du nord d’Israël à la suite de tirs de roquettes depuis le territoire libanais. Les autorités militaires ont précisé que ces projectiles visaient des troupes israéliennes déployées dans le sud du Liban et ont affirmé qu’aucune victime n’avait été signalée.

Les médias israéliens ont également rapporté qu’un drone lancé depuis le Liban aurait franchi la frontière plus tôt dans la journée, déclenchant de nouvelles sirènes dans deux localités du nord du pays. Ces incidents s’ajoutent à une série d’échanges de tirs transfrontaliers qui se poursuivent malgré les appels internationaux à la désescalade dans la région.