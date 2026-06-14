Glucksmann accélère sa préparation en vue de l’échéance de 2027

À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle, Raphaël Glucksmann a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de conquête en réunissant plusieurs milliers de sympathisants à Aubervilliers. Sans officialiser sa candidature, l’eurodéputé a multiplié les signaux laissant peu de doute sur ses intentions pour 2027, affichant sa volonté de construire une alternative à gauche autour d’une ligne sociale-démocrate, européenne et réformatrice.
Face à ses partisans, le fondateur de Place publique a insisté sur la nécessité de rompre avec ce qu’il décrit comme une culture du renoncement au sein de son camp politique. Il a présenté la souveraineté comme l’un des axes majeurs de son projet, qu’il s’agisse d’indépendance économique, énergétique, écologique ou numérique. L’élu a également défendu une vision patriotique de la gauche, estimant que les questions d’identité nationale ne devaient pas être abandonnées à l’extrême droite.
Une opération de rassemblement à gauche
Au-delà du discours programmatique, le meeting visait aussi à démontrer sa capacité à fédérer les différentes sensibilités du bloc social-démocrate. Raphaël Glucksmann a lancé plusieurs appels en direction des socialistes et des écologistes, tout en réaffirmant son opposition à une primaire ouverte. Parmi les personnalités présentes figuraient plusieurs responsables du Parti socialiste critiques de la direction actuelle ainsi que des figures écologistes favorables à une recomposition politique en vue de 2027.
L’eurodéputé a également avancé plusieurs mesures destinées à marquer son positionnement social, notamment sur les salaires, les conditions de travail, la fiscalité des patrimoines les plus élevés ou encore l’accès à la mobilité électrique pour les ménages modestes. Si certains poids lourds de la gauche étaient absents de ce rendez-vous, ses soutiens considèrent cette démonstration comme une première étape destinée à installer durablement sa candidature dans le paysage présidentiel.
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