Viols au FC Gueugnon: des anciens jeunes joueurs accusent un ex-dirigeant d’agressions sexuelles

Le FC Gueugnon est visé par de graves accusations. Selon Le JSL et Le Progrès, plusieurs anciens jeunes joueurs affirment avoir été victimes d’agressions sexuelles, et pour certains de viols, lorsqu’ils étaient enfants au sein du club. Les faits dénoncés remonteraient à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Ils mettraient en cause un ancien dirigeant du FC Gueugnon, également cadre aux Forges.

Des enfants qui n’ont pas parlé, ou pas été entendus

Les anciens joueurs concernés racontent avoir gardé le silence pendant des décennies. Certains disent ne pas avoir parlé. D’autres affirment ne pas avoir été entendus. Ces témoignages font aujourd’hui émerger une affaire longtemps restée enfouie dans l’histoire du club. Les victimes présumées étaient alors de jeunes garçons passés par le FC Gueugnon.

Un homme installé dans le paysage local

L’homme mis en cause occupait une place importante dans l’environnement du club. Il était dirigeant au FC Gueugnon et travaillait aussi comme cadre aux Forges, institution de la ville. Selon les témoignages, cette position aurait contribué au silence autour des faits dénoncés.

Le lien avec le roman Tata

L’affaire fait aussi écho au roman Tata, de Valérie Perrin. La romancière gueugnonnaise s’est inspirée de cet homme pour créer le personnage de Charpie, un prédateur, dans son quatrième roman. Cette dimension littéraire a contribué à remettre en lumière des faits que plusieurs anciens joueurs disent avoir subis enfants.

Une affaire lourde pour le FC Gueugnon

Le FC Gueugnon, club historique de Saône-et-Loire, se retrouve confronté à une page sombre de son passé. Les accusations portent sur des violences sexuelles commises sur mineurs dans le cadre du club. Quarante ans après, la parole des anciens jeunes joueurs sort du silence. Le dossier repose désormais sur leurs récits, rapportés et sur une mémoire longtemps étouffée.