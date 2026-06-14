Bron : la piste du protoxyde d’azote examinée après un accident mortel

Un accident mortel survenu dans la métropole lyonnaise remet en lumière les dangers liés à l’usage détourné du protoxyde d’azote. Dans la nuit de vendredi à samedi, un automobiliste a trouvé la mort après avoir violemment percuté un bus des transports en commun à Bron. Les circonstances du drame font actuellement l’objet d’investigations, mais plusieurs éléments relevés sur place orientent les enquêteurs vers une possible consommation de substances avant le choc.

D’après les premiers constats, le conducteur circulait à une vitesse élevée et sans allumer ses phares lorsqu’il a percuté le véhicule de transport public. Le bus ne transportait aucun passager au moment des faits. Malgré l’intervention rapide des secours, l’automobiliste n’a pas survécu à ses blessures. Le chauffeur du bus, seul à bord, a quant à lui été légèrement blessé et pris en charge.

Des découvertes qui interrogent les enquêteurs

Lors des constatations réalisées après l’accident, les forces de l’ordre ont retrouvé dans la voiture une bonbonne de protoxyde d’azote, une dose de stupéfiants ainsi qu’une bouteille d’alcool. Les dépistages effectués sur le conducteur du bus se sont révélés négatifs pour l’alcool et les drogues. Les investigations devront désormais déterminer avec précision le rôle éventuel de ces substances dans la survenue de l’accident.

Surnommé « gaz hilarant » en raison des effets euphorisants qu’il peut provoquer lorsqu’il est inhalé, le protoxyde d’azote suscite une inquiétude croissante des pouvoirs publics. Son usage récréatif est régulièrement mis en cause dans des accidents de la route et divers incidents graves. Face à cette progression, le Parlement examine un renforcement de l’arsenal répressif. Le projet de loi Ripost, adopté au Sénat en mai, prévoit notamment jusqu’à un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende pour la consommation de cette substance, tandis que la conduite sous son emprise pourrait être sanctionnée de trois ans de prison et de 9.000 euros d’amende.