Le Vatican adopte de nouveaux statuts pour mieux protéger les mineurs

Léon XIV a approuvé samedi la refonte des règles de la Commission pontificale chargée de lutter contre les abus dans l’Église.

Le Saint-Siège a publié samedi 13 juin les nouveaux statuts de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Approuvés par Léon XIV, ces textes clarifient les compétences de cette instance au sein de l’administration romaine et adaptent son fonctionnement à la Constitution apostolique Praedicate. La publication intervient au lendemain du retour mouvementé du pape d’Espagne, où il avait rencontré des victimes d’abus sexuels commis par des membres du clergé.

Un mandat renforcé depuis 2014

Cette refonte statutaire vise à renforcer le mandat de la commission créée en 2014 par le pape François. L’instance se trouve ainsi dotée de règles actualisées pour poursuivre sa mission de lutte contre les abus au sein de l’Église catholique. Les nouveaux statuts précisent notamment les modalités d’intervention et les pouvoirs de l’organisme dans le cadre de la curie romaine réformée.

La révision des textes s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris depuis plus d’une décennie pour mieux prévenir et combattre les violences sur mineurs. Léon XIV avait déjà reçu les membres de la commission en avril 2022, confirmant l’importance accordée à cette question par le Saint-Siège. Les statuts actualisés doivent permettre une coordination plus efficace avec les autres dicastères du Vatican.