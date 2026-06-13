L’enseigne de ménage Shiva visée par une enquête pour travail dissimulé

Le groupe Domia fait l’objet d’une procédure pénale à Paris suite à une plainte dénonçant des pratiques de salariat déguisé au sein de son enseigne Shiva.

Une enquête pénale vise l’enseigne de ménage à domicile Shiva, propriété du groupe Domia. Le parquet de Paris a confirmé samedi l’ouverture de cette procédure, déclenchée par une plainte dénonçant notamment du travail dissimulé. Les investigations portent sur de possibles pratiques de salariat déguisé au sein de cette société spécialisée dans les services de ménage à domicile.

Un secteur sous surveillance

Le groupe Domia, acteur majeur du secteur des services à la personne, se retrouve ainsi sous le feu des projecteurs. L’affaire révèle les tensions persistantes dans ce secteur d’activité, régulièrement confronté à des accusations de contournement du droit du travail. Les enquêteurs devront déterminer si l’entreprise a effectivement eu recours à des montages juridiques pour dissimuler des relations de travail salarié.

Enjeux autour du statut des salariés

Cette procédure intervient dans un contexte où les autorités renforcent leurs contrôles sur les entreprises de services à domicile. Les pratiques consistant à faire passer des salariés pour des travailleurs indépendants permettent aux sociétés d’échapper aux charges sociales et aux obligations liées au code du travail. L’issue de l’enquête déterminera les suites judiciaires éventuelles contre l’enseigne.