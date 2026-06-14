Raid israélien en Cisjordanie occupée : gaz lacrymogènes, tirs et nouvelles violences signalées sur plusieurs sites

L’armée israélienne a mené un raid dans la zone touristique des « Étangs de Salomon », près de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie occupée, en utilisant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes contre des personnes présentes sur le site. Selon des sources locales, des soldats patrouillaient dans cette zone située entre la localité de Khadir et le village d’Urtas lorsque les incidents ont éclaté.

D’après les mêmes témoignages, des groupes de visiteurs palestiniens ont été visés par des tirs de gaz lacrymogène au cours de l’intervention. Avant ce raid, des sources indiquent qu’un groupe d’Israéliens s’étant installés sur des terres revendiquées par des Palestiniens aurait effectué des rituels religieux autour des bassins historiques. Le site des « Étangs de Salomon », considéré comme un lieu patrimonial majeur, comprend trois grands réservoirs anciens utilisés depuis des siècles pour le stockage et l’acheminement de l’eau vers Jérusalem.

Par ailleurs, dans un autre incident rapporté par l’agence de presse palestinienne WAFA, un Palestinien handicapé âgé de 29 ans a été blessé par des tirs israéliens à l’entrée de la localité de Duma, près de Naplouse. Touché à l’abdomen et à la jambe, il a été évacué vers un hôpital local. Les circonstances exactes de l’incident n’ont pas été détaillées, mais il s’inscrit dans un contexte de tensions accrues.

Dans le sud de la Cisjordanie occupée, plusieurs autres incidents ont été signalés, notamment à Hébron et dans les environs de Bethléem. Des employés d’une compagnie d’électricité ont été attaqués lors de travaux dans la région de Wadi Rahal, certains ayant subi des blessures légères tandis que leurs véhicules ont été endommagés. Des témoignages font également état de dégradations et de vols de canalisations d’eau dans d’autres secteurs.

Dans le nord de Cisjordanie occupée, des incendies ont été rapportés dans le village de Cit, près de Qalqilya, où plusieurs hectares de terres agricoles auraient été brûlés ainsi que plusieurs véhicules. Des maisons auraient également été touchées par des jets de cocktails Molotov, selon des sources locales relayées par WAFA.

Ces différents événements s’inscrivent dans une intensification des violences et des raids en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, avec une multiplication des affrontements, des destructions de biens et des attaques signalées par différentes sources locales et palestiniennes.