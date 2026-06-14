La Chine dénonce les sanctions américaines visant plusieurs géants technologiques

La Chine a exprimé sa vive opposition à la décision des États-Unis d’ajouter plusieurs grandes entreprises chinoises à la liste du Pentagone recensant les sociétés considérées comme soutenant l’armée chinoise.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère chinois du Commerce s’est déclaré « profondément insatisfait » de cette mesure, estimant qu’elle porte atteinte aux intérêts légitimes des entreprises concernées. Le ministère des Affaires étrangères a également dénoncé cette décision, accusant Washington de politiser les questions économiques et commerciales.

Les sociétés visées comprennent plusieurs groupes technologiques et industriels majeurs, parmi lesquels Alibaba, Baidu et le constructeur automobile BYD. L’inscription sur cette liste ne constitue pas en elle-même une sanction directe, mais elle peut compliquer les relations commerciales avec les États-Unis et accroître la méfiance des investisseurs internationaux.

Washington affirme que ces entreprises entretiennent des liens avec l’appareil militaire chinois ou contribuent au développement des capacités de défense de Pékin. Les autorités américaines considèrent cette liste comme un outil destiné à renforcer la sécurité nationale face à la montée en puissance technologique et militaire de la Chine.

Pékin rejette fermement ces accusations et estime que les États-Unis utilisent la notion de sécurité nationale pour freiner le développement des entreprises chinoises sur les marchés internationaux. Les autorités chinoises ont appelé Washington à cesser ce qu’elles qualifient de pratiques discriminatoires et à créer un environnement commercial plus équitable.

Cette nouvelle controverse s’inscrit dans un contexte de rivalité croissante entre les deux premières puissances économiques mondiales, notamment dans les secteurs stratégiques de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des télécommunications et des technologies de pointe.