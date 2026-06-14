Starmer et Trump évoquent les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit avec l’Iran

Le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Donald Trump se sont entretenus par téléphone afin de faire le point sur les efforts diplomatiques en cours visant à mettre fin au conflit opposant les États-Unis et l’Iran, a indiqué Downing Street samedi.

Au cours de cet échange, les deux dirigeants ont discuté des avancées réalisées dans les négociations destinées à parvenir à un accord de paix après plusieurs mois de tensions et d’affrontements dans la région du Moyen-Orient.

Selon le gouvernement britannique, Keir Starmer a salué les progrès accomplis jusqu’à présent et a réaffirmé le soutien du Royaume-Uni aux initiatives diplomatiques en cours. Il a également indiqué que Londres était prête à contribuer à la mise en œuvre de tout accord qui pourrait être conclu entre les parties.

Le Premier ministre britannique a souligné l’importance d’une coopération étroite avec les partenaires internationaux afin de garantir le succès d’un éventuel accord et de favoriser une stabilité durable dans la région.

Cet entretien intervient alors que Washington, Téhéran et plusieurs médiateurs régionaux poursuivent leurs discussions pour finaliser un cadre de paix destiné à mettre un terme à un conflit qui a provoqué des milliers de victimes et perturbé les marchés énergétiques mondiaux.

Ces derniers jours, plusieurs responsables américains ont affirmé qu’un accord était proche, tandis que des responsables iraniens ont adopté un ton plus prudent concernant le calendrier d’une éventuelle signature. Malgré ces divergences, les deux camps reconnaissent que des progrès significatifs ont été réalisés dans les négociations.

L’appel entre Starmer et Trump illustre l’implication croissante des alliés occidentaux dans les efforts diplomatiques visant à consolider un règlement politique du conflit et à éviter une nouvelle escalade dans une région stratégique pour l’économie mondiale et la sécurité internationale.