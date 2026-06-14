La centrale nucléaire de Zaporijia reconnectée au réseau après un cessez-le-feu localisé négocié par l’AIEA

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia a été reconnectée au réseau électrique après plusieurs jours de coupure, grâce à des réparations rendues possibles par un cessez-le-feu localisé négocié par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

L’installation, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, avait perdu toute alimentation électrique externe pendant près de trois jours à la suite de dommages causés à une infrastructure essentielle. Selon l’AIEA, une attaque contre un poste de transformation situé de l’autre côté du fleuve Dniepr avait interrompu la dernière ligne d’alimentation de secours encore disponible.

Cette panne constitue la 19e perte d’alimentation électrique externe enregistrée sur le site depuis le début du conflit en Ukraine. Les experts nucléaires considèrent ces interruptions répétées comme un risque majeur pour la sûreté de la centrale, même lorsque les réacteurs sont à l’arrêt.

L’AIEA a indiqué que les travaux de réparation ont pu être menés dans le cadre d’un accord temporaire permettant aux équipes techniques d’accéder aux installations endommagées. L’organisation a salué cette coopération limitée, estimant qu’elle a permis d’éviter une aggravation de la situation.

Depuis le début de la guerre, la centrale de Zaporijia est au centre des préoccupations internationales. Les coupures d’électricité obligent régulièrement les opérateurs à recourir à des générateurs de secours afin de maintenir les systèmes de refroidissement indispensables à la sécurité des réacteurs et du combustible nucléaire usé.

L’AIEA continue de surveiller la situation sur le terrain et appelle les parties au conflit à préserver les infrastructures énergétiques critiques afin d’éviter tout incident nucléaire susceptible d’avoir des conséquences régionales majeures.

La remise en service de la connexion au réseau constitue un soulagement temporaire pour les autorités et les experts internationaux, même si la sécurité de la centrale demeure étroitement liée à l’évolution du conflit dans la région.