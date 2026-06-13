Le Royaume-Uni dévoilera son plan de défense avant le sommet de l’OTAN

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé que son gouvernement publierait son plan d’investissement en matière de défense avant le prochain sommet de l’OTAN, prévu en juillet à Ankara.

Cette annonce a été faite lors d’un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte. Selon un porte-parole de Downing Street, les deux dirigeants ont échangé sur les défis sécuritaires auxquels l’Alliance est confrontée et sur la nécessité de renforcer les capacités de défense des pays membres.

Au cours de leur conversation, Starmer et Rutte ont convenu que les alliés de l’OTAN devaient accélérer leurs efforts pour faire face à un environnement international de plus en plus instable. Ils ont souligné l’importance d’une défense collective solide afin de répondre efficacement aux menaces émergentes.

Le futur plan britannique devrait détailler les investissements prévus dans les forces armées, les équipements militaires, les nouvelles technologies de défense ainsi que les capacités de dissuasion du pays. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre en Ukraine et par les préoccupations croissantes concernant la sécurité européenne.

Le sommet de l’OTAN prévu le mois prochain réunira les dirigeants des pays membres afin de définir les priorités stratégiques de l’Alliance pour les années à venir. La question des dépenses militaires et du partage des responsabilités entre alliés devrait figurer parmi les principaux sujets de discussion.

Le gouvernement britannique entend ainsi présenter sa feuille de route avant cette rencontre afin de démontrer son engagement envers l’OTAN et sa volonté de contribuer au renforcement de la sécurité collective.

Cette annonce intervient alors que plusieurs pays européens augmentent leurs budgets militaires pour répondre aux nouvelles réalités géopolitiques et aux menaces qui pèsent sur la stabilité du continent.