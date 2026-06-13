Orbán reconduit à la tête du Fidesz malgré sa défaite aux élections législatives

L’ancien Premier ministre hongrois Viktor Orbán a été réélu samedi à la présidence du parti Fidesz pour une année supplémentaire, malgré la défaite de sa formation lors des élections législatives du 12 avril face au parti de centre-droit Tisza.

Cette réélection intervient alors que le Fidesz traverse l’une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Après plus d’une décennie au pouvoir, le parti a perdu sa majorité parlementaire et a dû céder les rênes du gouvernement à la nouvelle coalition dirigée par le Premier ministre Peter Magyar.

Âgé de 62 ans, Viktor Orbán demeure toutefois la figure centrale du mouvement qu’il dirige depuis de nombreuses années. Son influence dépasse largement les frontières de la Hongrie, où il s’est imposé comme l’un des principaux représentants du courant conservateur nationaliste en Europe.

Au cours de son mandat à la tête du gouvernement, Orbán a défendu ce qu’il qualifiait de modèle de démocratie « illibérale », mettant l’accent sur la souveraineté nationale, le contrôle de l’immigration et la défense des valeurs traditionnelles. Cette approche lui a valu le soutien de nombreux mouvements conservateurs à travers l’Europe et les États-Unis, mais aussi de vives critiques de la part de ses opposants et de plusieurs institutions européennes.

Malgré sa défaite électorale, la reconduction d’Orbán à la tête du Fidesz montre que l’ancien chef du gouvernement conserve la confiance des cadres du parti. Cette décision pourrait lui permettre de jouer un rôle majeur dans la reconstruction de l’opposition hongroise et de préparer un éventuel retour sur la scène politique nationale.

Le Fidesz devra désormais redéfinir sa stratégie face au gouvernement de Peter Magyar, qui dispose d’une majorité confortable et s’est engagé à réformer plusieurs institutions mises en place sous l’ère Orbán.

La réélection de l’ancien Premier ministre confirme ainsi qu’il reste l’une des personnalités politiques les plus influentes de Hongrie, malgré la perte du pouvoir et les défis auxquels son parti est confronté.