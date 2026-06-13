Les États-Unis et l’Inde poursuivent leurs discussions commerciales avant le sommet du G7

Les États-Unis et l’Inde poursuivent leurs négociations en vue d’un éventuel accord commercial, mais aucun compromis définitif ne devrait être annoncé lors du sommet du G7 prévu du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains, en France.

Selon un haut responsable de l’administration américaine, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, se rendra en Inde dans la semaine qui suivra le sommet afin de poursuivre les discussions avec les autorités indiennes. Washington estime qu’un accord reste possible, même si plusieurs points doivent encore être réglés.

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi doivent se rencontrer en marge du sommet. Les questions commerciales figureront parmi les principaux sujets abordés lors de cet entretien, dans un contexte où les deux pays cherchent à renforcer leurs relations économiques et stratégiques.

L’administration américaine considère que l’Inde joue un rôle croissant sur la scène internationale. Les responsables américains soulignent que Narendra Modi affiche une vision ambitieuse pour le développement économique et diplomatique de son pays, ce qui pourrait favoriser un rapprochement avec Washington.

Un responsable américain a indiqué que Donald Trump souhaitait conclure un accord « très avantageux » pour les États-Unis tout en maintenant une coopération solide avec New Delhi. Selon lui, les conditions existent pour parvenir à un compromis satisfaisant pour les deux parties, même si les négociations nécessitent encore du temps.

Le sommet du G7 réunira les dirigeants des principales économies mondiales ainsi que plusieurs invités internationaux, dont l’Inde. Cette rencontre devrait offrir une nouvelle occasion aux deux pays de discuter de leurs relations commerciales, alors que les échanges économiques entre Washington et New Delhi continuent de prendre de l’importance.

Les discussions portent notamment sur l’accès aux marchés, les droits de douane et le développement des investissements. Les deux gouvernements espèrent parvenir à un accord susceptible de renforcer les échanges bilatéraux et d’approfondir leur partenariat économique dans les années à venir.