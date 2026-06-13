Cinq morts dans le crash d’un avion militaire indien dans l’État d’Assam

Un avion de transport militaire de l’armée de l’air indienne s’est écrasé samedi dans l’État d’Assam, dans le nord-est de l’Inde, causant la mort des cinq personnes qui se trouvaient à bord.

L’appareil impliqué dans l’accident était un An-32, un avion de transport bimoteur à turbopropulseurs largement utilisé par les forces armées indiennes pour des missions logistiques et de ravitaillement. Selon l’armée de l’air indienne, l’appareil effectuait un vol de routine lorsqu’il s’est écrasé.

Dans un message publié sur le réseau social X, l’armée de l’air a confirmé le décès des cinq occupants de l’avion. Les autorités militaires ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué dans l’immédiat concernant l’identité des victimes ni les causes possibles de l’accident. Les équipes de secours et les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux du crash pour sécuriser la zone et participer aux opérations de récupération.

L’An-32 constitue l’un des principaux appareils de transport tactique de l’armée de l’air indienne. Conçu à l’origine en Union soviétique, il est utilisé depuis plusieurs décennies pour le transport de personnel, de matériel militaire et de fournitures dans des régions difficiles d’accès.

Les accidents impliquant des appareils militaires restent relativement rares en Inde, mais chaque incident fait l’objet d’investigations approfondies afin d’identifier d’éventuels problèmes techniques, humains ou opérationnels.

Les conclusions de l’enquête permettront de déterminer les causes exactes de cette catastrophe aérienne qui a coûté la vie aux cinq membres d’équipage présents à bord.