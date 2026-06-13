Google conteste une décision allemande sur les fausses déclarations générées par l’intelligence artificielle

Google a annoncé qu’il contesterait une décision rendue par une autorité allemande qui estime que l’entreprise peut être tenue responsable de certaines fausses informations produites par ses systèmes d’intelligence artificielle.

Cette affaire constitue un nouveau test pour les grandes entreprises technologiques confrontées à des questions juridiques croissantes concernant la responsabilité des contenus générés par l’IA. Les régulateurs européens cherchent à déterminer dans quelle mesure les sociétés qui développent ces technologies doivent répondre des erreurs, des informations trompeuses ou des affirmations inexactes produites automatiquement par leurs outils.

La décision allemande vise Google, filiale du groupe Alphabet Inc., et pourrait avoir des conséquences importantes pour l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle en Europe.

L’entreprise soutient que les systèmes d’IA générative ne produisent pas toujours des réponses exactes et que leur fonctionnement doit être compris dans ce contexte. Google estime que la décision soulève des questions fondamentales concernant la responsabilité juridique des plateformes technologiques et l’interprétation des nouvelles règles européennes encadrant l’intelligence artificielle.

Cette contestation judiciaire intervient alors que les autorités européennes renforcent leur surveillance des géants du numérique. Les régulateurs cherchent à concilier l’innovation technologique avec la protection des utilisateurs contre la désinformation, les atteintes à la réputation et les erreurs susceptibles d’avoir des conséquences importantes.

L’issue de cette procédure pourrait créer un précédent pour l’ensemble des entreprises développant des outils d’IA générative, notamment dans la manière dont elles devront gérer et corriger les contenus inexacts produits par leurs systèmes.

Le dossier devrait désormais être examiné par les juridictions compétentes, dans une affaire suivie de près par les acteurs de la technologie et les autorités de régulation européennes.