Le pape rentre au Vatican à bord de l’avion du roi d’Espagne après une panne technique

Le pape Léon XIV a dû modifier ses plans de voyage vendredi à la fin de sa visite officielle d’une semaine en Espagne après qu’un problème technique a immobilisé l’avion qui devait le ramener au Vatican depuis l’île de Tenerife.

Selon les autorités espagnoles, le souverain pontife a finalement embarqué à bord d’un jet Falcon de l’armée de l’air espagnole mis à sa disposition par le roi Felipe VI. Cet appareil a transporté le pape ainsi qu’une partie de sa délégation jusqu’à Rome, tandis que le reste des accompagnateurs et les journalistes ont voyagé à bord d’un autre avion affrété depuis Madrid.

L’incident est survenu alors que Léon XIV avait déjà pris place dans l’avion opéré par Iberia après avoir été salué par le roi d’Espagne et plusieurs responsables officiels. Peu après l’embarquement, le pape a toutefois été invité à quitter l’appareil et à retourner au terminal de l’aéroport.

Selon les annonces faites aux passagers, le commandant de bord a indiqué qu’un problème lié au démarrage d’un moteur était probablement dû aux conditions météorologiques venteuses. Après plusieurs vérifications, il est apparu que la panne ne pourrait pas être résolue rapidement, contraignant les autorités à trouver une solution alternative.

Le gouvernement espagnol a alors décidé de mettre à disposition l’avion habituellement utilisé par le roi Felipe VI afin de permettre au pape de regagner le Vatican sans délai supplémentaire.

La compagnie aérienne Iberia a confirmé que l’appareil avait rencontré un problème technique, sans fournir davantage de détails sur la nature exacte de l’incident.

Cette mésaventure est intervenue au terme d’un déplacement de sept jours en Espagne. Durant cette visite, Léon XIV s’est rendu à Madrid, Barcelone et aux îles Canaries, où il a notamment rencontré des migrants, des responsables religieux et des représentants d’organisations humanitaires.

Malgré ce contretemps aérien, le voyage apostolique du souverain pontife s’est achevé sans autre incident et son retour à Rome a pu être assuré grâce à l’intervention rapide des autorités espagnoles.