La Corée du Nord dénonce la vente de missiles américains à la Corée du Sud

La Corée du Nord a vivement critiqué l’approbation par les États-Unis d’une importante vente de missiles à la Corée du Sud, estimant que cette décision risque d’accroître les tensions sur la péninsule coréenne.

Selon l’agence officielle nord-coréenne KCNA, le ministère des Affaires étrangères de Pyongyang a accusé Washington et Séoul de renforcer continuellement leur coopération militaire malgré les préoccupations internationales concernant la stabilité régionale.

Les critiques nord-coréennes font suite à l’autorisation accordée par le département d’État américain pour la vente à la Corée du Sud de missiles air-air de dernière génération ainsi que d’équipements associés, pour une valeur estimée à près de 300 millions de dollars.

Dans un communiqué relayé par KCNA, un responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a qualifié les exportations d’armes américaines « d’exportations de guerre », accusant les États-Unis d’alimenter les tensions régionales par leurs ventes d’armement.

Pyongyang a également averti qu’il poursuivrait le renforcement de ses capacités militaires afin de préserver ce qu’il considère comme un équilibre stratégique dans la région. Les autorités nord-coréennes affirment régulièrement que leurs programmes militaires constituent une mesure de défense face à ce qu’elles perçoivent comme des menaces extérieures.

Depuis plusieurs années, la Corée du Nord critique systématiquement les exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, ainsi que les ventes d’armes américaines à Séoul. Le régime considère ces activités comme une préparation potentielle à un conflit, tandis que Washington et Séoul affirment qu’elles sont strictement défensives.

Cette nouvelle polémique intervient dans un contexte régional déjà marqué par des tensions persistantes autour des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Malgré plusieurs tentatives de dialogue ces dernières années, les relations entre les deux Corées et les États-Unis demeurent particulièrement tendues.

L’annonce de cette vente d’armement souligne une nouvelle fois les profondes divergences entre Pyongyang et ses voisins alliés aux États-Unis sur les questions de sécurité et de stabilité dans la région Asie-Pacifique.