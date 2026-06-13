Le Pakistan annonce une signature imminente d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré samedi que les États-Unis et l’Iran étaient parvenus à un accord sur un cadre de paix destiné à mettre fin au conflit qui secoue le Moyen-Orient depuis plusieurs mois.

Selon le dirigeant pakistanais, un texte final a désormais été arrêté entre les deux parties. Le Pakistan, qui participe aux efforts de médiation, se prépare à l’organisation d’une signature électronique de l’accord dans les prochaines 24 heures.

Shehbaz Sharif a précisé que cette étape serait suivie de discussions techniques prévues la semaine prochaine afin de mettre en œuvre les dispositions du futur accord.

Cette annonce intervient après plusieurs jours de signaux positifs envoyés par Washington et Téhéran, qui avaient laissé entendre qu’un compromis était proche. Les responsables des deux pays ont multiplié les déclarations évoquant des progrès significatifs dans les négociations.

Si l’accord est effectivement signé, il marquera une avancée majeure vers la fin d’un conflit qui a provoqué une forte instabilité régionale, entraîné des milliers de victimes et perturbé les marchés mondiaux de l’énergie.

Les détails complets du texte n’ont pas encore été rendus publics. Les discussions devraient notamment porter sur les modalités du cessez-le-feu, la sécurité maritime dans le Golfe ainsi que les futures négociations concernant le programme nucléaire iranien.

Les observateurs internationaux attendent désormais la confirmation officielle de la signature, qui pourrait intervenir dès ce week-end si le calendrier annoncé par Islamabad est respecté.