À 58 ans, David Guetta renonce à prendre sa retraite: «Ça cartonne plus que jamais, je ne vais pas m’arrêter.»

David Guetta n’envisage pas d’arrêter sa carrière. À 58 ans, le DJ français affirme qu’il ne se fixe plus d’âge limite pour quitter la scène, alors qu’il avait longtemps imaginé le faire à 50 ans, puis à 55 ans, puis à 60 ans. Sa position a changé : tant que sa carrière continue de fonctionner, il ne voit plus de raison de s’arrêter.

« Ça cartonne plus que jamais »

Interrogé par Le Parisien sur l’âge auquel il compte mettre fin à sa carrière, David Guetta répond : « Quand je grandissais, je disais à mes enfants qu’à 50 ans, j’allais arrêter. Puis j’ai dit 55 ans, après j’ai dit 60. Et là j’ai 58 ans et ça cartonne plus que jamais. Ben, je me dis que je ne vais pas arrêter. » Cette déclaration ferme la porte à l’idée d’une retraite prochaine. David Guetta ne parle pas d’un dernier tour de piste. Il affirme au contraire que sa carrière est encore dans une phase très active.

Une retraite repoussée, puis abandonnée

Le DJ français explique avoir plusieurs fois déplacé l’âge auquel il pensait arrêter. D’abord 50 ans. Puis 55 ans. Puis 60 ans. Mais cette limite ne tient plus. À 58 ans, David Guetta estime que sa situation actuelle ne correspond pas à une fin de carrière. Son activité reste forte, son public est toujours présent et ses concerts continuent d’attirer massivement.

À 58 ans, une carrière toujours au sommet

David Guetta fait partie des artistes français les plus connus dans le monde. Depuis plusieurs décennies, il occupe une place centrale dans la musique électronique et la pop internationale. Sa réponse confirme qu’il ne considère pas son âge comme un frein. Pour lui, la question n’est plus de savoir quand arrêter, mais de continuer tant que la dynamique reste aussi forte.