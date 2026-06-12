VIDÉO – David Guetta a reçu un message depuis l’espace avant ses concerts au Stade de France

David Guetta a reçu un message inattendu avant ses trois concerts au Stade de France. La vidéo ne venait pas d’une salle de spectacle, ni d’un studio, mais de la Station spatiale internationale. L’astronaute française Sophie Adenot, actuellement en mission à bord de l’ISS, a adressé quelques mots au DJ français depuis l’espace. Un clin d’œil rare, envoyé à plusieurs centaines de kilomètres de la Terre, à quelques heures du début de ses dates à Saint-Denis.

Sophie Adenot lui envoie des “good vibes”

Dans son message, Sophie Adenot explique que la musique de David Guetta l’a accompagnée dans plusieurs moments importants de sa préparation. Elle cite notamment son entraînement, mais aussi le jour de son décollage.L’astronaute raconte avoir choisi le titre I’m Good au moment de rejoindre le pas de tir. Une façon de rappeler que les chansons du DJ ont aussi trouvé leur place dans les coulisses d’une mission spatiale. Elle le remercie également pour l’énergie qu’il transmet à son public et lui renvoie, à son tour, des ondes positives avant ses concerts.

David Guetta très ému

David Guetta a réagi avec émotion à cette vidéo. Visiblement touché, il a qualifié le message d’« incroyable » et a remercié Sophie Adenot pour cette attention.Pour un artiste habitué aux scènes géantes, aux festivals internationaux et aux collaborations planétaires, ce message a eu une portée particulière : il venait littéralement de l’espace.

Trois soirs au Stade de France

Ce message arrive au moment où David Guetta enchaîne trois concerts exceptionnels au Stade de France, les 11 (hier), 12 et 13 juin. Ces dates marquent un moment fort dans la carrière du DJ français, l’un des artistes électroniques les plus connus au monde. Avec ce soutien venu de l’ISS, le lancement de cette série de concerts prend une dimension symbolique supplémentaire.