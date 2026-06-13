En Russie, les internautes multiplient les astuces pour contourner les restrictions numériques du Kremlin

Face au renforcement du contrôle exercé par le Kremlin sur Internet, de plus en plus de Russes adoptent des stratégies complexes pour continuer à accéder aux plateformes et services étrangers. Entre l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN), le recours à plusieurs téléphones et l’alternance entre applications russes et occidentales, les internautes tentent de préserver leur liberté numérique.

À Moscou, une décoratrice d’intérieur explique ainsi utiliser un VPN pour communiquer avec ses proches à l’étranger via WhatsApp, l’une des applications les plus touchées par les restrictions imposées par les autorités russes. Lorsqu’elle doit accéder à certains services nationaux, comme le site des chemins de fer russes, elle désactive son VPN, ces plateformes bloquant souvent les connexions masquées.

Comme de nombreux citoyens, elle utilise également un second téléphone pour consulter MAX, une application de messagerie soutenue par l’État russe et destinée à promouvoir les alternatives nationales aux services étrangers.

Depuis le début de l’année, les autorités russes ont considérablement renforcé leur contrôle de l’espace numérique. Les restrictions visant les applications étrangères, notamment WhatsApp et Telegram, se sont multipliées dans le cadre d’une politique visant à réduire la dépendance du pays aux technologies occidentales.

Cette campagne de contrôle est présentée par le gouvernement comme une mesure de sécurité nationale. Toutefois, elle suscite un mécontentement croissant au sein de la population, en particulier dans les grandes villes où les applications étrangères sont largement utilisées pour le travail, les échanges personnels et les activités commerciales.

Selon Reuters, les perturbations provoquées par certaines mesures ont parfois affecté les secteurs bancaires, les transports ou encore le commerce en ligne. Des blogueurs influents, des chefs d’entreprise et même certaines personnalités habituellement éloignées de la politique ont exprimé leur frustration face à ces difficultés.

À l’approche des élections législatives prévues en septembre, cette question devient de plus en plus sensible. Malgré les efforts des autorités pour promouvoir les plateformes nationales, de nombreux Russes continuent de chercher des moyens de contourner les restrictions afin de conserver l’accès aux services numériques internationaux.

Cette situation illustre l’émergence d’une forme de « rideau de fer numérique », où la bataille pour le contrôle de l’information et des communications se joue désormais autant sur Internet que dans les sphères politiques et géopolitiques.