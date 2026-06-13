L’Union européenne ouvre une nouvelle étape vers l’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie

Les ambassadeurs des 27 États membres de l’Union européenne ont donné leur accord pour lancer la première phase concrète des négociations d’adhésion avec Ukraine et Moldavie. Les discussions doivent officiellement débuter lundi.

Cette décision marque une avancée importante pour les deux pays, qui considèrent leur future adhésion à l’Union européenne comme un objectif stratégique majeur. Pour l’Ukraine, engagée dans une guerre contre la Russie, le rapprochement avec l’UE constitue également un moyen de renforcer son ancrage politique et économique en Europe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette décision, estimant qu’elle représentait « une avancée majeure pour l’Europe ». Il a souligné que l’ouverture du premier volet des négociations constituait un soutien politique et moral important pour son pays.

De son côté, la présidente moldave Maia Sandu a affirmé que son pays poursuivrait les réformes nécessaires afin de respecter les critères européens.

Les dirigeants européens avaient déjà approuvé l’ouverture des négociations d’adhésion en décembre 2023. Toutefois, le processus avait été freiné par l’opposition de l’ancien gouvernement hongrois, qui bloquait les progrès concernant l’Ukraine. La situation s’est débloquée après un accord conclu entre Budapest et Kiev sur les droits de la minorité hongroise vivant en Ukraine.

La phase qui s’ouvre concerne un premier ensemble de domaines politiques dans lesquels les deux pays devront adapter leur législation aux normes européennes. Ce travail couvre notamment l’État de droit, la justice, les institutions démocratiques, les droits fondamentaux et la lutte contre la corruption.

Même si cette étape est symboliquement importante, l’adhésion reste un processus long. Les réformes exigées par Bruxelles peuvent prendre plusieurs années avant qu’un pays candidat puisse devenir membre à part entière de l’Union européenne.

L’accord obtenu vendredi confirme néanmoins la volonté de l’UE de poursuivre son élargissement vers l’est et de renforcer ses liens avec l’Ukraine et la Moldavie malgré les défis géopolitiques actuels.