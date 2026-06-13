Une femme grièvement blessée lors d’une attaque de requin à Sydney

Une femme a été grièvement blessée samedi matin après avoir été attaquée par un requin sur une plage de Sydney, en Australie. L’incident s’est produit à environ trente mètres du rivage de la plage de Coogee, située dans l’est de la plus grande ville du pays.

Les services de secours sont rapidement intervenus après avoir reçu des signalements faisant état d’une attaque impliquant un grand requin. Selon les autorités, des passants sont immédiatement venus en aide à la victime et l’ont sortie de l’eau avant de lui prodiguer les premiers soins sur la plage.

La police a indiqué que la nageuse souffrait de graves blessures aux bras et aux jambes. Elle a ensuite été prise en charge par les secours et transportée vers un établissement hospitalier pour y recevoir des soins spécialisés.

Les circonstances exactes de l’attaque n’étaient pas encore connues dans l’immédiat, tandis que les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer l’espèce du requin impliqué et les conditions dans lesquelles l’incident s’est produit.

L’Australie enregistre régulièrement des attaques de requins en raison de son vaste littoral et de la présence de plusieurs espèces potentiellement dangereuses, notamment le grand requin blanc, le requin-tigre et le requin-bouledogue.

À la suite de l’attaque, les autorités locales ont renforcé les mesures de surveillance dans la zone et appelé les baigneurs à faire preuve de prudence. Les plages concernées peuvent être temporairement fermées afin de permettre des recherches et d’assurer la sécurité du public.

Cet incident s’ajoute à une série d’attaques de requins recensées ces dernières années sur les côtes australiennes, relançant le débat sur les moyens de protéger les usagers de la mer tout en préservant les populations de requins, espèces protégées dans plusieurs régions du pays.