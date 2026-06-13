Trump annonce la mort du chef du gang vénézuélien Tren de Aragua lors d’une frappe américaine

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que les forces armées américaines avaient tué Hector Rusthenford Guerrero Flores, plus connu sous le nom de « Niño Guerrero », chef du gang vénézuélien Tren de Aragua, lors d’une frappe militaire menée cette semaine.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a déclaré que l’opération avait été conduite par le Commandement Sud des États-Unis sur ses instructions. Selon lui, la frappe a permis d’éliminer le dirigeant de l’une des organisations criminelles les plus redoutées du continent américain.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a confirmé sur le réseau X que Guerrero avait été tué lors de l’opération. Les autorités vénézuéliennes n’ont pas réagi immédiatement à ces déclarations.

L’administration américaine cible depuis plusieurs années Tren de Aragua et ses principaux responsables. Washington accuse le groupe d’être impliqué dans de nombreuses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent, les enlèvements et les assassinats commandités.

Le Département d’État américain a classé Tren de Aragua parmi les organisations terroristes étrangères. Donald Trump a également accusé le gang d’entretenir des liens avec le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro, une affirmation régulièrement rejetée par Caracas.

Originaire de la prison de Tocorón au Venezuela, Tren de Aragua est devenu au fil des années l’un des groupes criminels les plus influents d’Amérique latine. L’organisation est notamment connue pour contrôler plusieurs routes migratoires empruntées par des migrants vénézuéliens vers différents pays du continent.

Niño Guerrero s’était évadé de la prison de Tocorón en 2023, peu avant une importante opération de police menée contre le gang. Depuis cette évasion, il figurait parmi les criminels les plus recherchés de la région.

Si la mort du chef de Tren de Aragua est confirmée de manière indépendante, elle représenterait un coup majeur porté à l’organisation criminelle. Reste à savoir quel impact cette opération aura sur les activités du groupe, dont l’influence s’étend du Venezuela jusqu’à plusieurs pays d’Amérique du Sud.