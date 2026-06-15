Bac 2026 : 530 000 lycéens planchent sur le bonheur et la technique en philosophie

Les candidats au baccalauréat ont entamé lundi leurs épreuves par quatre heures de philosophie. Dissertations et commentaires de textes au menu.

Quelque 530 000 lycéens de terminale ont passé ce lundi 15 juin l’épreuve de philosophie du baccalauréat 2026. Cette épreuve, qui marque traditionnellement le coup d’envoi des examens, s’est déroulée de 8 heures à midi. Les candidats des filières générale et technologique disposaient de quatre heures pour composer sur des sujets portant notamment sur le bonheur, la science, la technique ou encore le langage.

Des questions sur le langage et le bonheur

Les élèves de la voie générale ont notamment dû se confronter à la question « Avons-nous la maîtrise de nos paroles ? », ainsi qu’à d’autres interrogations portant sur la vérité et les rapports entre bonheur et technique. Des commentaires de textes d’auteurs comme Nietzsche et Paul Ricœur figuraient également parmi les épreuves proposées. La diversité des sujets reflète l’étendue du programme philosophique étudié durant l’année de terminale.

Cette épreuve constitue un moment clé pour les candidats au baccalauréat, qui se poursuivra dans les jours suivants avec d’autres disciplines. Les corrigés détaillés des sujets seront rendus disponibles à l’issue de l’examen. Les résultats du baccalauréat seront connus dans les semaines à venir, après la correction de l’ensemble des épreuves.