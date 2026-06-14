12 personnes ont perdu la vie dans l’avion qui s’est écrasé dans le Missouri, aux États-Unis

Douze personnes ont trouvé la mort dans le crash d’un avion survenu dans l’État du Missouri, aux États-Unis, selon les autorités locales.

L’accident s’est produit près de l’aéroport Butler Memorial, situé à environ 100 kilomètres au sud de Kansas City. Dans un communiqué, la patrouille routière de l’État du Missouri a indiqué que l’appareil transportait des personnes participant à une activité de parachutisme.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’avion s’est écrasé dans un champ vers 11h30, heure locale, avant de prendre feu. Les secours dépêchés sur place ont constaté que l’appareil était entièrement embrasé après l’impact.

Les autorités ont confirmé que les 12 occupants de l’avion ont perdu la vie dans l’accident. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur l’identité des victimes.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Les autorités fédérales de l’aviation et les enquêteurs spécialisés poursuivent leurs investigations sur les lieux du crash.