Kylian Mbappé : «Devenir président? Non, je suis déjà assez détesté comme ça»

Kylian Mbappé s’est présenté sous un visage moins verrouillé que d’habitude. Le capitaine de l’équipe de France a répondu au Parisien à 20 questions posées par des proches, des coéquipiers chez les Bleus et des membres du staff. Pendant plus d’une heure, l’attaquant du Real Madrid a alterné humour, autodérision et confidences personnelles.

«Président ? Je suis déjà assez détesté comme ça»

Interrogé sur l’idée de devenir un jour président de la République, Mbappé a écarté l’hypothèse avec humour : « Président de la République ? Non, je suis assez détesté comme ça. » Une réponse courte, ironique, mais révélatrice de la place très particulière qu’il occupe dans le débat public français : star sportive, capitaine des Bleus, mais aussi personnalité constamment commentée.

Nasser Al-Khelaïfi, le PSG et une relation qui ne se résume pas au conflit

Mbappé est aussi revenu sur sa relation avec Nasser Al-Khelaïfi, malgré le conflit financier qui a suivi son départ libre du PSG à l’été 2024. Le club parisien a été condamné à lui verser près de 61 millions d’euros d’arriérés de salaires, primes et congés impayés. Le joueur n’efface pas cette procédure, mais refuse de réduire sept années parisiennes à leur fin tendue. Il dit clairement : « Nasser est quelqu’un que j’estime. »

“Je ne peux pas faire comme si ça n’avait pas existé”

L’ancien attaquant du PSG rappelle que Paris a occupé une place centrale dans sa carrière. Il y a joué de 2017 à 2024, il y est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, puis capitaine de l’équipe de France. Il reconnaît aussi le rôle d’Al-Khelaïfi dans son parcours, en expliquant que le PSG et son président ont eu une place majeure dans son ascension jusqu’au Real Madrid et au brassard des Bleus.

Le nez cassé à l’Euro 2024 : “Si ça m’arrive à nouveau, je rentre”

Mbappé est également revenu sur sa fracture du nez lors du premier match de l’Euro 2024 contre l’Autriche, après un choc avec Kevin Danso. Il reconnaît aujourd’hui qu’il aurait probablement dû quitter la compétition. À l’époque, Didier Deschamps était opposé à son départ, et le joueur voulait rester avec le groupe. Mais son regard a changé : « Si ça m’arrive à nouveau demain, je rentre. »

L’attaquant raconte aussi les suites physiques de la blessure : le nez remis en place, la douleur, les antidouleurs, l’obligation de porter un masque et la difficulté à respirer normalement. Il résume ce moment : « Bon, on est dans la merde ». Malgré tout, il avait poursuivi l’Euro jusqu’à la demi-finale perdue face à l’Espagne.

Son frère Ethan le chambre sur la défense

Autre moment fort : Ethan Mbappé lui demande s’il compte un jour défendre ou presser. La question est directe, presque familiale dans sa manière de piquer là où ça fait parler. Kylian Mbappé reconnaît alors qu’il doit progresser dans ce domaine. Sa réponse est nette : « Il faut que je passe un step supplémentaire. »

Mbappé promet de faire plus sans ballon

Le capitaine des Bleus assure qu’il veut fournir davantage d’efforts dans le pressing et le travail défensif, notamment pendant cette Coupe du monde. Il le formule simplement : « C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je dois le faire. » C’est une révolution: il sait et avoue que son apport ne peut plus se limiter aux buts, aux appels et aux accélérations. Cela sera-t-il suivi de faits ? Reponse dans les prochains jours…

Une Coupe du monde sous pression

Mbappé arrive à ce Mondial dans un contexte très exposé. Sa saison au Real Madrid s’est achevée sans trophée, malgré 42 buts et 7 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Il reste pourtant l’homme central des Bleus, avec un bilan immense en Coupe du monde : 12 buts en 14 matchs, à quatre longueurs du record absolu de Miroslav Klose. Un seul but lui permettrait aussi de rejoindre Olivier Giroud comme meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Pour rappel, la France débute sa Coupe du monde contre le Sénégal ce mardi au MetLife Stadium d’East Rutherford. Mbappé y arrive avec les critiques, les attentes, les souvenirs de l’Euro, son statut de capitaine et sa volonté affichée de gagner.