Lapid attaque Netanyahu : un accord entre Washington et Téhéran serait un « échec total » pour Israël

L’ancien Premier ministre israélien et chef de l’opposition Yaïr Lapid a vivement critiqué la perspective d’un accord entre les États-Unis et l’Iran, estimant qu’un tel compromis empêcherait Israël d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés dans le cadre de sa stratégie régionale. Dans un message publié sur le réseau social X, il a accusé le gouvernement de Benjamin Netanyahu d’avoir échoué sur le dossier iranien.

Selon Yaïr Lapid, l’accord actuellement en discussion ne permettrait pas de répondre aux préoccupations sécuritaires d’Israël. Il a affirmé que le régime iranien resterait en place, que son programme de missiles continuerait de se développer et que Téhéran conserverait la capacité de reconstruire son programme nucléaire à l’avenir.

L’ancien chef du gouvernement a également estimé que cette évolution constituait un revers majeur pour Benjamin Netanyahu. Il a accusé le Premier ministre d’avoir affaibli la position d’Israël au point de le transformer en un pays dépendant des décisions prises par ses alliés en matière de sécurité nationale. Selon lui, aucune opération de communication ne pourra masquer ce qu’il qualifie d’échec stratégique.

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs responsables politiques et sécuritaires israéliens ont exprimé leurs inquiétudes face à la possibilité d’un rapprochement entre Washington et Téhéran. Selon des informations relayées par des médias israéliens, certains responsables craignent qu’un accord ne renforce la position régionale de l’Iran et ne réduise la marge de manœuvre militaire d’Israël, notamment au Liban.

D’après ces mêmes sources, l’accord en préparation pourrait avoir des conséquences importantes sur l’équilibre des forces au Moyen-Orient. Les responsables israéliens redoutent qu’un apaisement entre les États-Unis et l’Iran n’offre à Téhéran davantage de stabilité politique et économique, tout en compliquant les initiatives israéliennes contre les groupes alliés de la République islamique dans la région.

Les discussions entre Washington et Téhéran seraient actuellement à un stade avancé. Si elles aboutissent, elles pourraient marquer un tournant diplomatique majeur après plusieurs années de tensions. En Israël, toutefois, le débat reste vif, l’opposition et une partie de l’establishment sécuritaire mettant en garde contre les conséquences potentielles d’un tel accord sur la sécurité du pays et sur la stratégie du gouvernement de Benjamin Netanyahu.